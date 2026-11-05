В Шанхае открылась IX Китайская международная выставка импорта

В Шанхае начала свою работу Китайская международная выставка импортных товаров. В 9-й раз глобальный форум объединил компании и организации со всего мира. Традиционно на выставке в Шанхае находят контакты с китайскими покупателями и белорусы.

Белорусская экспозиция объединила 53 предприятия из разных сфер: пищевая, промышленная, ждем участия организаций научно-технического направления, туризма, системы образования. Ежегодно определяется и ключевая тема нашей экспозиции, в этот раз, учитывая годы промкооперации между Беларусью и Китаем, был выбран лейтмотив "Беларусь технологичная", который наши организации и будут раскрывать китайским гостям, посетителям из других стран до 10 ноября.

"Более чем на 400 кв. м разместятся более чем 50 белорусских предприятий. Конечно, мы продемонстрируем наш потенциал. Это будет как продовольственный потенциал, так и промышленный", - рассказала Ирина Иванова, директор ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП. И добавила, что 2026 и 2027 гг. объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.

5 ноября посетителями ЭКСПО станут представители официальных делегаций. 6 ноября состоится торжественная церемония открытия Национальной экспозиции Беларуси. Анонсируется насыщенная B2B программа, тематические встречи и круглые столы. Кроме этого - мастер-классы и интерактивы.

Беларусь представлена не только в страновом павильоне, но также в секторе продовольственной, сельскохозяйственной продукции и в павильоне "Высокотехнологичное оборудование и информационные технологии".

Для компаний из разных стран это отличная возможность зайти на китайский рынок. И к такому выводу приходят все больше представителей бизнеса. В 2026 году общая экспозиционная площадь превышает 440 тыс. кв. м. К слову, выставочное пространство из года в год становится больше.

Растет и количество участников. В этот раз 4 100 экспонентов и зарубежных представителей из более чем 160 стран, регионов и международных организаций. По традиции начинается ЭКСПО с форума Хунцяо.