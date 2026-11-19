В Шэньчжэне началась первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Соединенных Штатов.

Она проходит на полях саммита АТЭС, который принимает 18-19 ноября Китай.

Информация относительно предполагаемой продолжительности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина крайне противоречива: поначалу заявлялось, что она будет длиться час, но затем поступили уточнения - главы государств не собираются устанавливать жесткий регламент переговоров.

Принципиальным был также отказ от предварительно подготовленной повестки: это было сделано для того, чтобы иметь возможность обсудить любую проблему, которая покажется участникам важной, при этом сохранится возможность оперативного реагирования на самые насущные из возникших вызовов.

Данную встречу журналисты заранее окрестили "второй Ялтой", подразумевая сходство с теми переговорами, которые провели в феврале 1945-го Сталин, Черчилль и Рузвельт.

Сами участники переговоров в Шэньчжэне гораздо скромнее в характеристиках нынешней трехсторонней встречи: она не предполагает обсуждения планов глобального переустройства мира, хотя проблемы планетарной важности там обсудить намерены.

Между тем издание Politico указывает, что монолитность пресловутой "коалиции желающих", которая поддерживает Украину, подвергается все более серьезным испытаниям.

При этом независимо от результатов встречи в Шэньчжэне страны одна за другой начнут от упомянутой коалиции откалываться. Экономическая и внутриполитическая ситуация в большинстве государств, которые поддерживают Украину, складывается крайне непростой.

Выделять деньги Киеву и вести курс на все более острую конфронтацию с Россией становится слишком обременительной стратегией: отказ от нее и возврат к сотрудничеству могут выбрать многие европейские страны.