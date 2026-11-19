Встреча трех крупнейших мировых игроков за одним столом - то, чего ждали все, кто хоть как-то отслеживает новости, приходящие из Шэньчжэня. По правую руку от Си Цзиньпина - Владимир Путин, а слева от председателя КНР - Дональд Трамп.

Исторической встрече, именно так о ней говорят в медиа, 19 ноября предшествовали двусторонние разговоры на полях саммита АТЭС Трампа с Путиным и Си Цзиньпином. Так, в основном о решении украинского конфликта говорили лидеры России и США. Встреча была краткой, всего около 40 минут. Однако судя по ее началу, настрой был весьма позитивный.

встреча полях саммита АТЭС

Переговоры с Владимиром Путиным заложили основу для последующей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая, заявлял Дональд Трамп уже на двусторонке с Си Цзиньпином. На ней, как следует из публикаций, по большому счету речь шла о торгово-экономических отношениях ключевых мировых игроков. В мае Трамп совершил государственный визит в Китай. Поездка позволила придать большую сбалансированность торговым отношениям двух стран.

Сегодня же продолжается работа в многостороннем формате. В частности, утром прошло пленарное заседание встречи лидеров экономик АТЭС. Обсуждают региональную экономическую интеграцию. Китай готов со всеми партнерами объединять потенциалы и усилия. Среди прочего, по словам Си Цзиньпина, КНР предлагает укреплять энергетическую и продовольственную безопасность, углублять координацию борьбы с трансграничной коррупцией.

Председатель КНР также призвал коллег открывать экономические каналы и пространство для роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай со своей стороны выделит 20 млн долларов для поддержки практического сотрудничества АТЭС.