Внимание всего мира приковано к китайскому городу Шэньчжэнь, где в эти дни проходят мероприятия высокого уровня саммита АТЭС.

"Путь ко всеобщему благу - двигаться вместе со временем", - заявил китайский лидер Си Цзиньпин, выступая с программной речью. Впереди ожидается историческая встреча Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президентские и правительственные борты стран Азиатско-Тихоокеанского региона слетаются в Поднебесную. Официальный Пекин в третий раз становится председателем АТЭС. Ситуация в мире подсказывает повестку дня: вместо обыденных протокольных речей важно сконцентрировать внимание и на импульсах для мировой экономики, и на глобальных вызовах, и на равноправной многополярности мира.

Найти драйверы для роста мировой торговли, мягко говоря, задача не из простых в тех условиях, в которых сегодня существует мир. Имея достаточно решительности продвигать созидающую повестку, Азиатско-Тихоокеанский регион может стать ключевым элементом в этом процессе. Китай готов показывать пример и открывает свой рынок миру, о чем и рассказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"Путь ко всеобщему благу - двигаться вместе со временем. АТЭС образован в эпоху динамично развивающейся экономической глобализации и служит толчком для Азиатско-Тихоокеанского региона, который идет в авангарде веяний времени. В этом году Китай в третий раз председательствует в АТЭС. Мы готовы со всеми партнерами решительно и смело идти вперед, сообща стремиться к построению азиатско-тихоокеанского сообщества во имя совместного процветания Азиатско-Тихоокеанского региона".

АТР (так вкратце называют регион) становится центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом всей планеты. Более 60 % мировых прямых иностранных инвестиций находятся в этой части земного шара.

Владимир Путин, президент России:

"Изменения в основном произошли благодаря развивающимся странам Азии. Они совершили гигантский прыжок вперед. Из периферии хозяйственных процессов, мировой фабрики, где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, они стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций, сами задают долгосрочный вектор в сложнейшем машиностроении и робототехнике".

В Шэньчжэне в эти дни предметно говорят на форумах саммита представители мирового бизнес-сообщества. Обсуждаются вопросы международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, искусственный интеллект. Важно создать открытую экосистему, где преимущества могут ощутить все, а не только крупнейшие экономики.

Но, пожалуй, очевидный факт - главная причина, по которой к этому саммиту пристальное внимание, - намеченная трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Ее уже называют исторической.

Многие западные аналитики уже успели окрестить ее Ялтой 2.0. Однако глобального передела не планируется: ожидается, что будет обмен мнениями по вопросам поддержания мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между крупными странами.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций:

"Безусловно, очень важное, сильное внимание к трехсторонней встрече глав России, Китая и США. Многие считают, что это знаковое историческое событие, потому что во многом эти страны могут определять важные вещи в геополитике совместно. Поэтому все внимание, безусловно, приковано к этой встрече, но также идет работа и вне этой встречи. Например, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности".

Впрочем, обменяться несколькими фразами лидеры России, Китая и США успели на торжественном приеме до традиционного для масштабных событий "family photo".

Китайские СМИ в преддверии исторической встречи подчеркивают важный тезис: способность мобилизовать ресурсы, которыми обладают лидеры крупных стран, означает, что и их личные встречи имеют глубокое и далеко идущее значение. Диалог лицом к лицу позволит преобразовать консенсус в конкретные действия и результаты.