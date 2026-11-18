В китайском Шэньчжэне завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Эта встреча стала юбилейной, 50-й по счету с 2013 года.

Открывая беседу, китайский лидер назвал российского президента дорогим другом и заявил, что отношения Москвы и Пекина неподвижны, как гора, и не зависят от мировой конъюнктуры. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что обе страны продолжают работать спина к спине, товарооборот уверенно превышает 200 млрд долларов, а благодаря безвизовому режиму турпоток вырос на 43 %.

После встречи делегаций, где, как ранее анонсировалось, обсуждали энергетику, финансы и сферу искусственного интеллекта, политики уединились на закрытый рабочий завтрак в формате "3 на 3".

Точные итоги беседы в узком кругу пока не разглашаются, однако накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что лидеры затронут ситуацию вокруг Украины, обстановку на Корейском полуострове и предстоящую 19 ноября первую в истории трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.