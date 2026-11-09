В школах Латвии ощущается острый дефицит учебников

Латвийские школы столкнулись с острой нехваткой учебников.

Директор одной из рижских школ рассказывает, что учителям самим приходится придумывать задания и писать лекции для детей. Школа получила лишь одно пособие по биологии: педагог перед уроком может заглянуть в него, а вот ребятам приходится довольствоваться пересказом.

Причина проблемы заключается в введении строгих языковых требований, которые резко повысили спрос на учебные материалы на латышском языке и полностью заблокировали использование книг на других языках.