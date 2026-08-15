В Швейцарии запретили мыть машины и поливать газоны

Власти ряда кантонов Швейцарии ввели жесткие ограничения на использование воды из-за экстремальной засухи.

Местные СМИ уточняют: на всей территории страны сохраняется максимальный уровень опасности. Жителям запретили поливать газоны, мыть автомобили и наполнять бассейны. Особенно строгие меры действуют на юге и западе кантона Аргау, а муниципалитет Везен призвал экономить даже питьевую воду.

Ситуация критически повлияла на сельское хозяйство из-за запрета на забор воды из ручьев, а в Цюрихе снижение уровня озера парализовало работу судоходных компаний.