В Швейцарии запретили мыть машины и поливать газоны
Автор:Редакция news.by
Власти ряда кантонов Швейцарии ввели жесткие ограничения на использование воды из-за экстремальной засухи.
Местные СМИ уточняют: на всей территории страны сохраняется максимальный уровень опасности. Жителям запретили поливать газоны, мыть автомобили и наполнять бассейны. Особенно строгие меры действуют на юге и западе кантона Аргау, а муниципалитет Везен призвал экономить даже питьевую воду.
Ситуация критически повлияла на сельское хозяйство из-за запрета на забор воды из ручьев, а в Цюрихе снижение уровня озера парализовало работу судоходных компаний.