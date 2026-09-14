В Сирии из-за резкого роста цен на топливо вспыхнули протесты

В Сирии вспыхнули массовые протесты и беспорядки после сильнейшего ночного скачка цен на энергоносители. Ситуация вышла из-под контроля властей сразу в нескольких провинциях.

Всего за одну ночь стоимость дизельного топлива в республике взлетела на 40 %, а цены на бензин подскочили почти на 28 %. Возмущенные граждане и водители большегрузов заблокировали автомагистраль Алеппо-Дамаск и другие важные транспортные артерии.

В ряде городов мирные митинги уже переросли в столкновения с силами правопорядка. Демонстранты жгут покрышки и строят баррикады.

При этом сирийские власти призывают граждан успокоиться, заявляя, что повышение цен является "временной мерой", направленной на обеспечение бесперебойных поставок и сохранение топлива на внутреннем рынке.