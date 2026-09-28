В Сицилии фермеры требуют снизить стоимость топлива

Тракторный бунт охватил Сицилию. Фермеры требуют не субсидий, а справедливости.

Они вывели сельхозтехнику на одну из главных трасс острова и протестуют против стремительного роста цен на дизельное топливо.

По словам участников, аграрный сектор острова оказался на грани выживания. В Сицилии уже закрылось множество предприятий, а те, кто еще держится, работают в убыток.

Заправить трактор 1 раз стоит как месяц жизни. Дизель подскочил под 2,40 евро. А год назад он стоит втрое дешевле. Для аграриев, где топливо составляет до 40 % себестоимости, это означает одно: работать больше нет смысла.

Что отвечает власть? Сицилия выделила 10 млн евро на поддержку сельского хозяйства в рамках регионального пакета. Фермеры называют эту сумму издевательством и требуют системного решения: снижения акцизов на сельхоздизель и установления справедливых цен.