В СМИ назвали встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху ярмаркой тщеславия

Президент США Дональд Трамп провел встречи с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху раздельно. Израильский премьер отказался пересекаться с Зеленским. Переговоры журналисты назвали ярмаркой тщеславия и пустой пиар-акцией.

Официальный Белый дом по традиции отчитался о "продуктивном ключе" встреч. Журналисты же иронизируют: универсальная американская формула включилась потому, что реальных договоренностей нет. Зеленский уехал без лицензий на ракеты, а Нетаньяху - без новых гарантий безопасности.

Газеты констатируют, пока Трамп коллекционирует эффектные фотографии, его гости побежали к конгрессменам и лоббистам. СМИ открыто признают, что реальные деньги в США делят в обход президента.