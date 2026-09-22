В СНГ растет номинальная заработная плата

В СНГ стабильно растет номинальная зарплата. В первом полугодии 2026-го на пространстве Содружества сохранилась устойчивая положительная динамика.

Как свидетельствуют данные Статкомитета СНГ, прирост начисленной зарплаты относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирован во всех государствах. Самые высокие показатели среднемесячного дохода традиционно в России и Беларуси.

В каких сферах зарабатывают больше всего? В Азербайджане работники горнодобывающей промышленности получают 375 % от средней зарплаты по стране, в Армении рекордсмены - финансисты (303 % от средней), а в Беларуси максимальные показатели зафиксированы в сфере информации и связи (218 %).