Сочи уходит под воду. На город обрушились мощные тропические ливни. По данным МЧС России, всего за 12 часов в городе выпало около 60 мм осадков. Это больше трети от привычной для ноября месячной нормы.

Из-за обильных дождей уровень воды в реках резко поднялся. Река Херота на некоторых участках вышла из берегов - несколько десятков машин оказались в воде. Движение затруднено.

Городские службы переведены на усиленный режим работы. Жителей и туристов просят не подходить к водоемам и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.