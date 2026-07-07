В Средиземном море рыба фугу стала нападать на людей

Греческие СМИ бьют тревогу: в Средиземном море стремительно распространяется опасная рыба фугу.

Вид, ранее обитавший в Индийском и Тихом океанах, проник в регион через Суэцкий канал и активно размножается у популярных курортов. Особенно часто фугу появляется у Крита, в Сароническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль афинского побережья.

По данным биологов, рыба стала чаще нападать на людей. Ее укус не содержит яда, но мощные челюсти способны нанести глубокие раны.

Пострадавшим советуют промыть рану водой с мылом, обратиться к врачу для обработки и при необходимости сделать прививку от столбняка.