В США более 280 тыс. человек остались без света из-за урагана и наводнения



Более 280 тыс. абонентов остались без света в американских штатах Гавайи и Индиана из-за урагана и наводнения, сообщает РИА Новости.

В штате Гавайи обрушившийся ураган "Лала" оставил без электричества 151 503 абонента, в основном в округах Гавайи, Гонолулу, Мауи. В то же время в штате Индиана 130 403 человека остались без электроснабжения из-за наводнений.

Ранее губернатор Индианы Майкл Браун заявлял, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать его просьбу об объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня для помощи в реагировании на стихию.