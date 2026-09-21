В США бушует топливный кризис

В Соединенных Штатах бушует топливный кризис. Дизель в среднем по стране стоит 6,5 доллара, это влечет самые негативные последствия для национальной экономики. Большая часть грузоперевозок осуществляется тяжеловесами.

Дорогой дизель означает рост накладных расходов и подорожание всех товаров. Статистика заметит это только через несколько месяцев, но последствия ощущаются уже теперь и всеми. Отказываются от экстренных выездов медики, поскольку полный бак кареты скорой помощи обходится в 150 долларов. В Орегоне власти вынужденно сокращают количество полицейских патрулей на улице. Авиакомпании отменяют рейсы из-за дорогого керосина, стремительно падают продажи билетов.

Судя по всему, ситуация продолжит усугубляться. Кризис на Ближнем Востоке сегодня не ближе к решению, чем месяц назад, значит, нефть продолжит дорожать. В своих ожиданиях американцам стоит, похоже, ориентироваться на Калифорнию - там прайс на дизель 8,5 доллара за галлон.