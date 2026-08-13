В США мужчину осудили на 6 месяцев тюрьмы за прикосновение к волосам женщины

Полгода тюрьмы назначили мужчине, который потрогал женщину за волосы в метро Вашингтона, сообщили РИА Новости в суде столичного округа Колумбия.

Как сообщили в инстанции, Брайан Бетанкур приговорен к 180 дням в тюрьме и штрафу в размере 50 долларов.

Суд зачел в срок время, которое фигурант провел под арестом, указав, что ему осталось отбыть в заключении 54 дня.

Бетанкура привлекали к ответственности за то, что в конце февраля, находясь в вагоне поезда, он записал на видео, как трогает волосы пассажирки, а затем опубликовал это в соцсетях. Фигуранта признали виновным в одном эпизоде нападения.