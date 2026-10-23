В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder

В США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил. Маневры Global Thunder, как заявляют власти, проводятся регулярно и не являются ответом на действия какой-либо страны мира.

Известно, что стратегическому командованию США подчиняются все бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие. Под началом Страткома также 400 ракет шахтного базирования Minuteman III и 14 стратегических ядерных подлодок с 20 ракетами Trident на борту. В учениях будет задействован весь персонал стратегических ядерных сил.