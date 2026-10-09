В США назначили дату казни расстрелом, первую со времен Второй мировой. Осужденный, бывший военный психиатр, сознательно выбрал расстрел вместо смертельной инъекции.

Смертный приговор будет приведен в исполнение публично 3 декабря. Глава Пентагона Хегсет подтвердил, что казнь военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет транслироваться в прямом эфире. Уточняется, что осужденный, бывший военный психиатр, сознательно выбрал расстрел вместо смертельной инъекции. Предстоящая процедура также станет первым применением высшей меры наказания в отношении военнослужащего за последние 65 лет.