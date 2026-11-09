Трамп обвинил "машины для голосования" в поражении республиканцев.

Неужели кто-то всерьез верит, что эти выборы были честными? Как результаты опросов могли оказаться настолько ошибочными? Вбросы голосов в ходе досрочного голосования были настолько масштабными, что победа стала невозможной независимо от того, сколько людей пришло проголосовать, отметил американский лидер.

Пока Америка ждет итогового счета, ее политический класс демонстрирует главную проблему: не нехватку голосов, а нехватку дееспособности. Сенатору Макконнеллу задали простой вопрос об итогах промежуточных выборов. Почтенный законодатель не произнес ни слова, видимо, не понял, о чем его спрашивают.

Макконнелл уже 40 лет представляет в сенате штат Кентукки и до прошлого года возглавлял республиканскую фракцию. Старческие недомогания становятся все большей проблемой американской политики.

Хотя сами американские политики, похоже, от этих болезней не страдают, они ими наслаждаются. Можно вспомнить Байдена, чье состояние годами скрывали от избирателей.

Не стоит забывать и Нэнси Пелоси, которая в возрасте крепко за 80 возглавляла Палату представителей. А 84-летний Макконнелл на фоне многих коллег и вовсе выглядит огурчиком.