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В США неизвестные открыли огонь по болельщикам футбольной команды

Неизвестные открыли стрельбу по толпе из сотен человек в Миссисипи во время празднования победы футбольной команды бывших выпускников школы.

Жертвами стали 3 человека, еще 8 получили ранения.

О задержании нападавших пока не сообщается. Мотивы стрелков также остаются неизвестными.

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