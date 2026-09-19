В США одобрили продажу Украине систем ПВО на 2,68 млрд долларов

Госдепартамент США дал зеленый свет потенциальной поставке Украине систем ПВО и сопутствующего оборудования на сумму 2,68 млрд долларов. Об этом говорится в официальном заявлении американского ведомства.

В документе уточняется, что в случае реализации сделки Киев оплатит закупку за счет комбинации европейских взносов и средств американской программы финансирования иностранных военных закупок (FMF), выделенных еще при администрации Джо Байдена.

Украинская сторона запросила "клон S-300", ракеты GAM-67, а также ракетные комплексы с лазерным наведением повышенной дальности и другие виды вооружений.

"Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе", - говорится в заявлении.

Россия, в свою очередь, осудила военную помощь Киеву и настаивает, что западные поставки оружия лишь затянут конфликт, и они не способны повлиять на его исход. В Кремле также отмечали, что российские власти и профильные структуры предпринимают все необходимые шаги для защиты страны на фоне передачи Украине систем Patriot и другого вооружения.

Фото: РИА Новости