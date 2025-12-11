В США одобрили законопроект о военных расходах на 901 млрд долларов

Палата представителей США одобрила законопроект о военных расходах. 901 млрд долларов - это абсолютный рекорд за всю историю страны.

Основными направлениями, которые, по мнению депутатов, требуют дополнительного финансирования, являются модернизация американских ВВС, ядерное перевооружение, а также финансирование передовых военных разработок.

Принятый законопроект должен быть утвержден Сенатом, после чего поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Очевидно, задержек здесь не будет - в вопросе укрепления американской военной мощи в Вашингтоне царит полное согласие.