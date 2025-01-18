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В США планируются рейды против нелегалов - депортация начнется в Чикаго

В США готовятся к ужесточению миграционной политики. Трамп начнет масштабные депортации нелегалов уже на следующий день после вступления в должность.

Первый масштабный рейд планируется в Чикаго. Затем облавы пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами, сообщает Wall Street Journal.

Еще до победы на выборах избранный американский президент обещал начать "самую масштабную программу депортации в истории Америки" и запустить ее в первый день возвращения в Белый дом. Он оценивал количество мигрантов, которые будут депортированы, в 15-20 млн.

СШАдепортация