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В США построят новый "самолет Судного дня"
Автор:Редакция news.by
ВС США запросили более 2 млрд долларов для разработки нового "самолета Судного дня" - воздушного командного пункта E-4C, предназначенного для управления стратегическими силами в случае ядерного конфликта.
Новое воздушное судно придет на замену устаревшему борту E-4B. Самолет будет защищен от атомного взрыва и электромагнитного импульса.
Руководство США сможет управлять на таком самолете войсками, если наземные штабы будут уничтожены. Основная фаза проектирования самолета рассчитана до конца 2031 года.