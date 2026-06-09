В США построят новый "самолет Судного дня"

ВС США запросили более 2 млрд долларов для разработки нового "самолета Судного дня" - воздушного командного пункта E-4C, предназначенного для управления стратегическими силами в случае ядерного конфликта.

Новое воздушное судно придет на замену устаревшему борту E-4B. Самолет будет защищен от атомного взрыва и электромагнитного импульса.