В США представили резолюцию, которая позволила бы Трампу переизбраться еще на срок

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В Конгрессе США предложили резолюцию, принятие которой позволило бы президенту США Дональду Трампу переизбраться еще на срок, сообщает ТАСС.

Инициатором этой меры стал республиканец Энди Оглз (от штата Теннесси). Он предложил внести изменения в Конституцию США с целью позволить главе государства занимать высший пост трижды, при условии, что он не занимал должность президента два срока подряд. "Никто не может быть избран на должность президента более трех раз, а также переизбран на дополнительный срок, будучи избранным на два срока подряд", - указано в проекте резолюции.

Если резолюция будет принята, то Дональд Трамп сможет в 2028 году быть избран на третий срок, так как он не переизбирался на второй в 2020 году. Вместе с тем резолюция лишает возможности переизбраться экс-президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, которые занимали Белый дом по два срока подряд. "Необходимо, чтобы мы предоставили президенту Трампу все необходимые ресурсы для исправления катастрофического курса, заданного администрацией (бывшего президента США Джо) Байдена", - говорится в заявлении Оглза.

Портал Axios отмечает, что принятие резолюции маловероятно, поскольку для этого необходимо ее одобрение со стороны двух третей законодателей в обеих палатах Конгресса, а также ее ратификация властями 38 штатов для изменения американской Конституции. Вместе с тем издание полагает, что само появление такой инициативы демонстрирует "глубокую преданность" Трампу в рядах членов Палаты представителей.