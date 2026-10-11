В США шторм унес жизни 2 человек и обесточил тысячи домов

2 человека погибли из-за урагана "Исайяс" на юге США. Под удар попали штаты Флорида и Алабама.

Из-за штормового ветра без электричества остались более 900 тыс. абонентов, множество деревьев падали на дороги и участки, не выдерживая мощных порывов.

Буря обрушилась на побережье как ураган 2-й категории, но быстро ослабла до уровня посттропического циклона.

Тем временем Калифорния готовится к приходу тропического шторма "Рэйчел". В штате не исключают опасных наводнений.