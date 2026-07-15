Стратегические запасы нефти в США рухнули до критического минимума с 1983-го, времен холодной войны.

По данным американского Минэнерго, резервы просели до 319 млн баррелей.

Чтобы искусственно сдерживать цены на топливо, Вашингтон продолжает опустошать закрома. И данная ситуация обнажает истинные мотивы эскалации на Ближнем Востоке.

Вопреки заявлениям Дональда Трампа об энергетической независимости, Белый дом пытается закрыть дефицит за счет других регионов.

Штаты выступили главным инициатором соглашения по экстренной распродаже 400 млн баррелей, чтобы залить мировой рынок сырьем.

Теперь пытаются силой разблокировать остановленный Ормузский пролив, через который шел транзит танкеров.

Эксперты открыто называют истощение американских нефтехранилищ главным катализатором войны. Из-за этой эскалации цены на нефть на мировых биржах сегодня уже подскочили до 85 долларов за баррель и уверенно стремятся к сотне.