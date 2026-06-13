В США стремительно пустеют нефтехранилища

Энергетический рынок Соединенных Штатов оказался на пороге дефицита из-за критического истощения запасов сырья на ключевых терминалах страны.

Как сообщает телеканал CNN, объемы черного золота в главном нефтяном хабе Америки - Кушинге - упали до опасной отметки в 21,6 млн баррелей. Если опорожнить их еще на 2 млн, то резервуары можно считать опустевшими: в них останется непригодный для использования осадок.

Другие коммерческие хранилища нефти в США также быстро пустеют. Только за последнюю неделю объем добычи сократился на 7,2 млн баррелей. При таких темпах мировой рынок энергоресурсов может оказаться в опасной зоне уже через месяц.

Запасы дизельного топлива в США недавно достигли самого низкого уровня с 2003 года. Запасы газа также сокращаются примерно на 5 % по сравнению с уровнем годичной давности.