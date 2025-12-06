3.76 BYN
В США третий день продолжаются консультации с украинской делегацией по "плану Трампа"
В США состоится очередной раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Уиткоффом и украинцами. Консультации продолжаются уже третий день. Их содержание не разглашается. Наблюдатели считают это хорошей приметой. Обычно, когда переговоры пытаются сорвать, в прессе появляются утечки, а вслед за этим разгорается скандал.
К тому же накануне вице-президент США заявил, что остановка конфликта в Украине возможна уже в ближайшие недели. Консультации ведутся для того, чтобы добиться от Украины согласия на поправки, внесенные в мирное соглашение по итогам визита Уиткоффа к Путину. Правда, о чем удалось договориться в Кремле, тоже неизвестно.
NYT: официальный Киев мешал проведению аудитов
Тем временем американская пресса продолжает оказывать на Киев серьезное давление. В "Нью-Йорк таймс" появилась очередная статья, в которой уже лично Зеленский обвиняется в создании почвы для разгула коррупции в стране. Его окружение якобы мешало проведению аудитов и проверок, поэтому и не удавалось выяснить, насколько добросовестно использовались американские деньги и оружие.