В США уничтожен завод по производству ракетных двигателей

В американском штате Юта на заводе компании NORTROP прогремел мощный взрыв: предприятие производило двигатели для ракет, в том числе баллистических. Уничтожен главный корпус - завод практически перестал существовать.

Как объявлено, последствия взрыва могут повлиять на темпы реализации проектов NORTROP. В настоящий момент компания не только осуществляет поставки в рамках модернизации американской ядерной триады, но также производит ракеты по заказу аэрокосмического агентства США.