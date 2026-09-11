В США вспоминают жертв терактов 11 сентября

Трагическую дату вспоминают в США. 25 лет назад совершен один из самых масштабных терактов в истории человечества.

В центре Нью-Йорка были уничтожены целенаправленными атаками небоскребы Всемирного торгового центра, где погибли без малого 3 тыс. человек. Кроме того, террористы тогда захватили самолет, который рухнул в Пенсильвании, а также обрушили еще один пассажирский лайнер на здание Пентагона.

В этой истории до сих пор обнаруживается много тайн и конспирологи не устают искать в данной трагедии следы преступного участия американского правительства.

В небо Нью-Йорка поднялись накануне вечером 2977 дронов (по количеству людей, ставших жертвой преступной атаки). Художественным перформансом помянули и тех, кто погиб в Пенсильвании в результате крушения авиалайнера. Здесь художники создали портреты пассажиров и пилотов самолета - тех людей, которые, как удалось установить, помешали преступникам обрушить еще и эту машину на один из американских городов.