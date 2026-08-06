В США за фейки о дефиците снарядов в стране будут сажать в тюрьму

Краткий пересказ от ИИ

Вашингтон зачищает инфополе и вводит жесткую цензуру. В США будут добиваться больших тюремных сроков для тех, кто публикует информацию о якобы дефиците боеприпасов в стране. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, публичные разговоры о нехватке снарядов подрывают национальную безопасность и выставляют государство слабым перед геополитическими оппонентами. Белый дом намерен показательно наказывать авторов таких публикаций.

Как ранее сообщила Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации, Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений, истощенных во время войны с Ираном. Трамп утверждает, что у США "огромное количество" боеприпасов, а оборонные предприятия строят "самое большое количество заводов за всю историю страны".