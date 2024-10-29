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В США задаются вопросом, как новый президент страны будет решать проблему с военными конфликтами
В США по местному телевидению пока не знают, как будут развиваться события, поэтому задают вполне логичные вопросы - что оба кандидата будут делать с развязанными Джо Байденом и предшественниками конфликтами по всему миру.
Джимми Дор, американский ведущий:
Я помню, как Байден выводил войска из Афганистана, и многие люди, считающие себя либералами, поздравляли его. А я думал, подождите, что он собирается делать с деньгами, которые мы тратили в Афганистане? У них была война на Украине в запасе, к которой они готовились, по крайней мере, десять лет, если не больше. Они никогда не признаются вам, что ЦРУ связались с правыми нацистами на Украине, чтобы свергнуть их демократически избранное правительство.
Дор отметил, что американцы пытаются навязать всему миру свое мнение. А Илон Маск в очередном интервью отметил, что если Трамп не победит, то это будут последние выборы в США.
По словам миллиардера, его социальная сеть X будет закрыта, если Камала Харрис станет президентом.
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