В США зафиксирован рекордный всплеск банкротств крупных компаний

Американский бизнес переживает не лучшие времена. Число банкротств крупных компаний за первые 6 месяцев 2026 года достигло 16-летнего максимума. Показатель превысил отметку в 370 случаев, пишут СМИ со ссылкой на аналитиков.

Наибольшее число заявлений о несостоятельности поступило от промышленного сектора, за которым следуют потребительский и сектор здравоохранения. Главными причинами столь стремительного краха предприятий стали затяжное инфляционное давление, критическое удорожание кредитов и падение потребительского спроса.

Эксперты характеризуют текущее состояние экономики США как крайне неустойчивое.