В США вступил в силу закон о санкциях против России и Ирана

Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Таким образом документ, который также продлевает действующие ограничения против Ирана, вступил в юридическую силу.

Законопроект, который в СМИ называют "адскими санкциями", наделяет президента США правом вводить вторичные пошлины в размере до 100 % для любых стран и зарубежных компаний, которые продолжают закупать российские нефть и газ. Также он предусматривает санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства и госкомпаний.

При этом демократы опасаются, что законопроект в первую очередь выгоден самому Трампу, так как фактически возвращает ему неограниченные возможности на развязывание глобальных торговых войн.