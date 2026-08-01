В США запасы нефтяных резервов падают 18 недель подряд

В США наблюдается энергетический кризис. Запасы нефтяных резервов падают уже 18 недель подряд. Это самое продолжительное сокращение объемов с 2023 года. И пока положительной динамики ждать не стоит.

По данным американских аналитиков, только за последнюю неделю запасы американской нефти сократились почти на 4 млн баррелей. В итоге общий объем стратегического резерва упал до 308 млн баррелей.

Этот показатель обновил исторический минимум более чем 40-летней давности.