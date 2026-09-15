В США заявили о развертывании космического оружия

США развернули первое космическое оружие, заявил министр ВВС США Трой Мейнк на технологической конференции в Мэриленде.

По его словам, Соединенные Штаты будут использовать его для поддержки американских войск.

Это первый случай, когда Вашингтон признал наличие собственного наступательного военного потенциала в космосе.

Министр отказался уточнять конкретный тип систем, количество аппаратов на орбите и время их запуска. Но, по данным СМИ, речь может идти о средствах уничтожении вражеского спутника, если оружие используется для поражения американских войск или американского спутника.