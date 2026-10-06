В Стамбуле 15-летняя школьница ранила ножом пятерых учениц

Школьница ранила ножом как минимум пятерых учениц. Инцидент произошел в одном из учебных заведений на западе Стамбула.

По предварительной информации, причиной агрессивных действий 15-летней школьницы стала ссора с одноклассницами. Нападавшую задержала охранница школы.

Пострадавшие госпитализированы. Предстоит серьезное разбирательство: каким образом ученица оказалась вооружена ножом? Ведь после апрельского инцидента со стрельбой, когда погибли 9 человек, в турецких школах действуют усиленные меры безопасности.