Трюки, чтобы захватить внимание зрителя, специфика профессии с учетом менталитета и обсуждение рабочих моментов. В столице Никарагуа состоялась международная конференция по журналистике.



Среди медиа были представлены СМИ Беларуси, России, Никарагуа и Венесуэлы: "Первый информационный", RT, Sputnik, "Российская газета", Extra News Mundo, ТN-8. Практикующие сотрудники различных СМИ и студенты обсуждали вызовы современной журналистики, внедрение искусственного интеллекта и борьбу с фейками. Такой диалог состоялся впервые.

Абрахам Истиярте, корреспондент Extra News Mundo (Венесуэла): "Послушать коллег из других стран для меня было очень ценным опытом, потому что начинаешь понимать, что происходит в Венесуэле и по всему миру: в Китае, России и в Беларуси. Мне кажется, что самое лучшее, что нам удалось сделать за сегодня, это прийти к выводу, что только работа в единстве и в одном направлении принесет нам общее благо".

Как интонация влияет на восприятие информации зрителем? Насколько важна картинка и почему совершенству не бывает предела? Это лишь малая часть того, о чем говорили представили СМИ. Как подытожили участники встречи, обмен мнениями - отличная возможность узнать что-то новое, полезное и внедрить в работу.