10 ноября в Абу-Даби стартовал двухдневный трехсторонний переговорный трек: Россия, Украина и Соединенные Штаты в роли посредника.

Это уже третий раунд в Эмиратах. Предыдущая попытка найти точки соприкосновения состоялась в Женеве 17-18 февраля, но сейчас ставки выросли до предела. Времени на дипломатические экивоки больше нет. Представитель американского президента Джаред Кушнер уже успел заявить: точки расхождений между Москвой и Киевом наконец-то четко определены. Вашингтон рассчитывает перевести разговор в плоскость жесткого, но открытого диалога. Составы делегаций подчеркивают характер встречи. Российскую группу из пяти участников и шести профильных экспертов возглавляет Владимир Мединский - человек с колоссальным опытом переговорного марафона.

С украинской стороны во главе стола - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Причем Умеров сразу дал понять: у него на руках прямой мандат от Зеленского на обсуждение абсолютно любых тем, способных поставить точку в конфликте. В кулуарах звучит принципиальный тезис: украинский кризис, при всей его остроте, стал лишь одним из пунктов повестки. Главная задача - спроектировать неделимую систему континентальной безопасности в постконфликтный период. На столе переговоров - тяжелейший пакет вопросов: прекращение огня, территориальный статус, удары по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, судоходство в Черном море и снятие санкций.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Наверное, маловероятно, что мы завтра или через один-два дня услышим о завершении конфликта, но то, что он завершится в ближайшее время, это уже несомненно. В минувший вторник Президент Беларуси на конференции заявил, что стоит ожидать очень скорого окончания конфликта, а белорусский Президент - это тот политик, который никогда не бросает слов на ветер, и если он сказал, то так оно и будет. Сейчас мы видим уже подтверждение всему этому. Взгляните на состав делегации: в нее включен заместитель министра иностранных дел Рябков. А это один из топовых дипломатов в мире".

Каковы прогнозы мировых центров? Чуда не ждет никто.

Немецкая Deutsche Welle трезво констатирует: фундаментальный прорыв маловероятен, однако частичные пакетные соглашения - по Черному морю, гуманитарным коридорам и масштабным обменам пленными - вполне осязаемы.

Агентство Reuters подтверждает: речь идет о поэтапной деэскалации и послевоенных предохранителях. Но главную интригу озвучил сам Трамп в интервью телеканалу CBS.

На вопрос, кому Трамп доверяет больше - Путину или Зеленскому, он ответил, что предпочел бы не отвечать.

Дональд Трамп, президент США:

"У меня хорошие отношения с обоими. Я верю, что эта война закончится и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, - это я. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Но я думаю, что это произойдет, и в итоге Украина будет выглядеть несколько иначе".

Издание "Экономист" со ссылкой на источники в переговорных кругах раскрывает механику иного компромисса: Белый дом зондирует почву насчет изменения административных границ Донецкой и Луганской областей. Формула сложная: дать России объявить о полном контроле над Донбассом, при этом Украине - сохранить города, которые сейчас удерживает. Окончательных договоренностей по этому предложению нет.

Фактор, который гонит переговорщиков вперед, - это еще и таймер Трампа. 3 января 2027 года новый состав Конгресса США официально перейдет под контроль Демократической партии. Времени у Белого дома осталось катастрофически мало. Как только демократы займут кабинеты в Капитолии, они немедленно продавят колоссальный пакет военной помощи Киеву, и тогда вся конструкция компромисса Трампа пойдет прахом.