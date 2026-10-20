В странах Балтии распространился новый вид преступлений - кража бензина на заправках
В Прибалтике распространился новый вид преступлений - кража бензина на заправках.
Полиция Латвии сообщает, что подобные инциденты фиксируются ежедневно. В среднем один эпизод такого рода связан с нанесением ущерба в 100-150 евро.
Обычно это выглядит так: на АЗС подъезжает машина с фальшивыми номерами, заправляется, а потом водитель уезжает, забыв оплатить покупку.
Практикуют еще один способ: горючее с чужих авто просто сливают по ночам. Об эпидемии подобных преступлений сообщают также из Эстонии и Литвы.