В странах Балтии распространился новый вид преступлений - кража бензина на заправках

В Прибалтике распространился новый вид преступлений - кража бензина на заправках.

Полиция Латвии сообщает, что подобные инциденты фиксируются ежедневно. В среднем один эпизод такого рода связан с нанесением ущерба в 100-150 евро.

Обычно это выглядит так: на АЗС подъезжает машина с фальшивыми номерами, заправляется, а потом водитель уезжает, забыв оплатить покупку.

Практикуют еще один способ: горючее с чужих авто просто сливают по ночам. Об эпидемии подобных преступлений сообщают также из Эстонии и Литвы.