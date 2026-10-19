В странах Балтии воруют топливо на заправках

В странах Балтии участились кражи на АЗС. Причина - высокие цены. В Латвии бензин воруют ежедневно, в основном в Риге. Заправляются на машинах с крадеными номерами и уезжают, не заплатив.

Кроме того, топливо сливают из грузовых автомобилей. Размер ущерба обычно составляет от 100 до 150 евро, но все чаще происходят и более крупные кражи.

В Литве действует другая схема. Воры приезжают на заправки на электросамокатах с 20-литровыми канистрами в рюкзаках. А в Эстонии с начала года зафиксировано более 2 тыс. случаев краж топлива, это примерно на 50 % больше, чем в 2025-м.