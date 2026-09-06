В странах Европы подорожание автомобильного топлива бьет рекорды

В странах Прибалтики продолжают расти розничные цены на горючее.

В Латвии за неделю стоимость бензина взлетела на 9,5 %, а дизеля - на 10 %. В Литве литр 95-го бензина стоит 1 евро 84 цента, его подорожание за семь дней составило 5 %. Дизельное топливо в Литве бьет многолетние рекорды: цена на него составляет 2 евро 6 центов - подобного в стране не видали уже 4 года.

Подорожание топлива стремительно охватывает одну за другой страны Европы: в Германии на текущей неделе по этой части был установлен абсолютный рекорд - без малого 2 евро 30 центов за литр 95-го. Резко подорожало горючее и в Польше: после 1 сентября, когда здесь разморозили НДС на топливо, рост цен составил 25-30 %.