В странах НАТО фиксируется дефицит сырья для производства артснарядов

Страны НАТО столкнулись с дефицитом сырья при производстве артиллерийских снарядов. По данным издания The Wall Street Journal, европейский ВПК парализован из-за нехватки хлопка, из которого добывается нитроцеллюлоза - ключевой компонент для изготовления пороха и взрывчатки.

И если США обеспечивают себя хлопком сами, то Европа годами критически зависела от поставок из КНР. Теперь на фоне торговых войн Пекин закручивает гайки. Вдобавок в ЕС фиксируют острую нехватку тротила. Единственный завод по его выпуску во всей Европе находится в Польше. Только практически вся его продукция уплывает за океан - до 90 % взрывчатки Варшава обязана отгружать в США по долгосрочным контрактам Пентагона. Помимо этого, оборонный флагман погряз в коррупционных скандалах. Польская прокуратура расследует более 140 эпизодов мошенничества и отмывания денег бывшим руководством.