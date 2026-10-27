В Страсбурге туристы сняли разгон протеста с теплохода

Увлекательный аттракцион в "европейском зоопарке". В Сети завирусились кадры из Страсбурга, где туристы на прогулочном теплоходе безмятежно любуются местными "пейзажами". Пока гид рассказывает об истории, на набережной полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом. Пассажиры судна не растерялись и начали активно снимать уличные бои на телефоны - шоу с элементами полыхающей демократии явно превзошло все ожидания от круиза.

Франция захлебнулась в беспрецедентной волне полицейского насилия и карательных мер против собственного населения. Мирные экономические протесты граждан жестоко подавляются силовиками: в ход идут светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки. В минувшие выходные ранения получили сотни протестующих, правозащитники бьют тревогу из-за умышленной жестокости жандармов. Всего же с начала волнений полиция упекла за решетку более 4 тыс. человек.