3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
В связи с терактом в Старобельске Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН
По последним данным в результате теракта в Старобельске погибли 6 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Это сообщил президент России. Напомним, этой ночью Киев нанес удар по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находилось 86 человек.
16 украинских беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. Нет оснований полагать, что дроны могли попасть в общежитие из-за того, что были сбиты или отклонились от курса.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:
"Мы понимаем, что Украина сделала это не самостоятельно. Здесь в любом случае использовались разведывательные данные, которые были предоставлены явно западными партнерами Украины, а также использовалось вооружение, которое было закуплено на средства, предоставляемые в большинстве своем Европейским союзом и европейскими партнерами. И было даже произведено или собрано на территории Украины, но из деталей, которые поставляют западники, которые поддержит украинскую террористическую войну".
В связи с терактом Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.