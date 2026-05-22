В связи с терактом в Старобельске Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН

По последним данным в результате теракта в Старобельске погибли 6 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Это сообщил президент России. Напомним, этой ночью Киев нанес удар по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находилось 86 человек.

16 украинских беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. Нет оснований полагать, что дроны могли попасть в общежитие из-за того, что были сбиты или отклонились от курса.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"Мы понимаем, что Украина сделала это не самостоятельно. Здесь в любом случае использовались разведывательные данные, которые были предоставлены явно западными партнерами Украины, а также использовалось вооружение, которое было закуплено на средства, предоставляемые в большинстве своем Европейским союзом и европейскими партнерами. И было даже произведено или собрано на территории Украины, но из деталей, которые поставляют западники, которые поддержит украинскую террористическую войну".

В связи с терактом Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

