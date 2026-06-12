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В Таиланде объявлен 15-дневный общенациональный траур из-за смерти принцессы

В Таиланде объявлен 15-дневный общенациональный траур в связи с кончиной принцессы, старшей дочери короля Рамы X. Ее сердце остановилось в столичной клинике после тяжелой трехлетней борьбы за жизнь.

В декабре 2022-го принцесса потеряла сознание на тренировке из-за сердечной недостаточности, она находилась в коме. Роковым фактором стала агрессивная инфекция жизненно важных органов.

С этого дня в стране приспущены государственные флаги, правительственный аппарат переведен на особый режим.

Разделы:

В мире

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Таиландсмерть известных людейтраур