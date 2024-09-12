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В Таиланде взорвался школьный автобус
Смертельное ДТП в Тайланде: в результате взрыва школьного автобуса погибли 25 учеников.
Машина, перевозившая 38 детей и 6 учителей, загорелась после того, как взорвалась одна из шин, когда автобус зацепился за дорожное ограждение.
Учителя не смогли открыть дверь, из-за чего дети отравились дымом и получили ожоги.
Водитель с места происшествия скрылся.
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