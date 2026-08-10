В Татарстане объявлен траур после ночной атаки беспилотников

В Татарстане объявлен траур. Утром 10 августа здесь в результате атаки дронов погибли 13 человек, 39 ранены. Трагические цифры не окончательны, как сообщает мэр Нижнекамска (самого пострадавшего в результате налета города), атака продолжается. Ее целями становятся не только промышленные, но и гражданские объекты.

Всего по данным российского Минобороны, в воздушном пространстве страны было уничтожено минувшей ночью 456 беспилотников.