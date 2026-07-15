В Тбилиси открылся 10-й магазин сети белорусских продуктов Belmart

Белорусские производители расширяют свое присутствие на рынке Грузии. В Тбилиси открылся уже десятый магазин сети белорусских продуктов Belmart. Одн такой магазин есть и в Батуми.

В новой торговой точке широко представлена мясо-молочная продукция, соки, мука и кондитерские изделия. Они пользуются большим спросом у грузинских покупателей.

Николай Рогащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

"Рост экспорта составил 40 %, а можно сказать, что за январь - май 2026 года этот рост уже составляет 53 %, что свидетельствует о том, что белорусские продукты пользуются в Грузии спросом, потому что это и качество, это и цена. Я думаю, что в ближайшем будущем будут еще открываться белорусские магазины. Есть запрос от других грузинских бизнесменов о возможности открытия торговых сетей белорусских продуктов".

"Спрос растет, соответственно, у нас взят вектор на расширение сети", - отметил директор ООО Belmart Александр Гоциридзе.

Всего в Грузии 39 магазинов с белорусскими продуктами питания от различных торговых сетей.